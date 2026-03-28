Un controllo delle forze dell’ordine si è verificato nella camera d’hotel di un eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma, vicino all’inizio di un corteo contro le politiche di sicurezza. La parlamentare ha dichiarato che l’operazione è stata richiesta da un Paese terzo. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, che hanno definito l’evento come un “regime”.

Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha denunciato un controllo delle forze dell’ordine avvenuto nella sua camera d’hotel a Roma, a ridosso dell’inizio del corteo No Kings e Askatasuna. Secondo quanto riferito, due agenti si sono presentati all’alba per un "controllo preventivo", restando nella stanza per quasi un’ora nonostante l’esponente politica si fosse immediatamente qualificata.L’episodio ha scatenato la reazione dei leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che in una nota congiunta hanno definito l’accaduto di una "gravità inaudita". I due parlamentari sottolineano come il controllo sia avvenuto a poche ore dalla grande manifestazione prevista per il pomeriggio nella Capitale, denunciando quello che considerano un atto di pressione inaccettabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, la Questura: "Controllo chiesto da un Paese Terzo". Ma la sinistra infanga l'Italia: "Regime"

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