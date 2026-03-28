Questa mattina, una donna è stata svegliata alle 7.30 da agenti di polizia che hanno bussato alla porta del suo hotel e chiesto di entrare senza mostrare alcuna spiegazione o verbale. La donna ha riferito di essere stata sorpresa dall’intervento, che ha coinvolto un controllo all’interno della sua stanza senza preavviso o motivazioni chiare.

“Questa mattina sono stata svegliata nella stanza d’albergo in cui mi trovavo intorno alle 7.30 dalla polizia, che ha bussato alla porta, pronunciato il mio nome e mi ha chiesto di aprire”. Lo ha raccontato l’eurodeputata Avs Ilaria Salis intervenendo alla manifestazione No Kings a Roma in piazza della Repubblica al fianco dei leader Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Quindi ha fornito i dettagli di quanto avvenuto durante il controllo preventivo subito sabato mattina. “Mi hanno poi chiesto di fornire un documento e io ho anche fatto presente che sono un’eurodeputata, ma non mi hanno spiegato il motivo della visita, parlando genericamente di accertamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Salis: “Controllo della polizia in hotel senza spiegazioni né verbale, fatto grave per democrazia”

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