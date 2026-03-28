Dopo aver annunciato le sue dimissioni, una politica ha pubblicato un videomessaggio in cui ringrazia il team del Ministero del Turismo con cui ha collaborato negli ultimi anni. Ha ricordato l’importanza di mantenere un senso di unità e collaborazione all’interno della squadra, sottolineando che la vita può essere lunga e che è fondamentale lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni.

“Un ringraziamento sentito alla squadra del Ministero del Turismo che in questi anni ha lavorato al mio fianco per valorizzare sempre più questo settore strategico della nostra nazione. Il merito dei successi di questi tre anni e mezzo è più vostro che mio”. Lo ha detto l’ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in un post su X, che è accompagnato da un video, nella sua prima dichiarazione social dopo le dimissioni. Nel video Santanchè dice: “Voglio dire loro che mi ricorderò di ognuna di queste persone perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra. Bravi, continuate a lavorare così e a portare avanti il Ministero del Turismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il videomessaggio di Santanchè dopo le dimissioni: “La vita è lunga, bisogna sempre ricordarsi di essere una squadra”

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