Un video di 31 secondi mostra un uomo alla guida di un'auto sui viali di una città, con i cantieri della tramvia visibili sullo sfondo. Durante la ripresa, l'uomo ascolta e sorride mentre si sente la canzone

Tra le altre iniziative, anche un pranzo popolare proprio in piazza Tanucci, con tanti cittadini (foto sotto) già in piazza dalle prime ore del mattino. Previsto anche un corteo, anche se il percorso non è ancora noto. Sibilla è noto per le sue posizioni, espresse anche su Facebook. Tra i molti post pubblicati, in uno recente relativo ad un episodio di cronaca che coinvolge cittadini stranieri - post che ha suscitato fortissime proteste - il consigliere parla delle “percezioni che vogliamo eliminare” e auspica che “queste bestie” siano “rispedite a casa via mare”. In un altro post, in replica alle affermazioni di preoccupazione per... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Il video del consigliere fiorentino vannacciano che ascolta l'inno fascista / LE IMMAGINI

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