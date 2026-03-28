Il tuo coniglietto perde troppo pelo? Per gestire la muta senza crisi fai queste cose

Se il coniglietto sta perdendo molto pelo, è normale che si tratti di un processo di muta periodico. La muta nel coniglio è un ricambio naturale del pelo che avviene ciclicamente per adattarsi ai cambiamenti di temperatura e per mantenere la pelle in buone condizioni. Questo fenomeno fisiologico si verifica regolarmente e può durare diverse settimane.

Il processo di muta nel coniglio è un fenomeno fisiologico essenziale che consiste nel ricambio ciclico del mantello per adattarsi alle variazioni climatiche e mantenere la pelle in salute. Questo rinnovamento può manifestarsi in modo improvviso e massiccio, con la perdita di grandi quantità di pelo che si staccano a ciuffi, partendo solitamente dal muso per estendersi gradualmente a tutto il corpo. Sebbene sia un evento del tutto naturale, la muta richiede un monitoraggio attento da parte dei proprietari per evitare complicazioni digestive legate all’ingestione accidentale del pelo morto durante le operazioni di pulizia dell’animale. La metamorfosi del pelo inizia molto presto nella vita di un lagomorfo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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