Il triste matrimonio di Elvira Una vita di fatica finita a botte

Elvira vive una situazione difficile con il marito, che da tempo non si muove più dalla poltrona e pare non rispondere ai suoi discorsi. Un’amica le chiede come stia il marito, e lei risponde con rassegnazione, descrivendo una condizione di totale immobilità e perdita di coscienza. La conversazione rivela una situazione di sofferenza e stanchezza, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze.

Vichi Oh ciao Elvira, come sta tuo marito?" chiese Luana con dolorosa partecipazione. "Sta lì, ormai non si alza più dalla poltrona, non so nemmeno se capisce tutto quello che gli dico" sospirò Elvira, con aria rassegnata. Aveva in mano due pesanti borse della spesa, che le segavano le dita. "Dio mio, dio mio. Ti accompagno fino a casa, dammi una borsa" le propose Luana. "Non preoccuparti, ci sono abituata." "Oh Madonnina, non sai quanto mi dispiace per tuo marito" continuò Luana, con una mano sul petto. "Che ci vuoi fare. È andata così." disse Elvira. In paese lo sapevano tutti. Due vecchi contadini, una vita di fatiche, e appena avevano tirato i remi in barca si erano trovati in quella situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it Articoli correlati Leggi anche: “Una vita da romanzo. E non è finita”. Il racconto di Ciccio Cordova Grande Fratello, Rasha Younes sbotta contro una fan di Omer: “Pensa alla tua vita triste”La storia tra Rasha Younes e Omer Elomar continua a far discutere anche fuori dalla Casa.