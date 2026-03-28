Il trailer della nuova serie di Harry Potter Se n’è andato Chuck Norris ma è tornato Daredevil

In questa puntata di Salta Intro si parla del primo trailer della nuova serie di Harry Potter. Si tratta di un'anticipazione ufficiale pubblicata recentemente, che mostra alcuni dettagli sulla produzione. La puntata si concentra esclusivamente sulla presentazione del trailer, senza analisi o commenti personali. È un appuntamento dedicato a chi vuole conoscere le prime immagini della serie.

Ho bisogno di scrivere una cosa molto chiara in questa introduzione: questa è la puntata di Salta Intro in cui parliamo del primo trailer della serie di Harry Potter. Lo scrivo chiaro e tondo a benificio del me stesso del futuro, che fra qualche mese vorrà recuperare questa puntata per riascoltare bene cosa pensava di queste prime immagini, che mi hanno fatto un effetto. strano. Sono proprio curioso di vedere quali emozioni, positive o negative, susciterà la serie vera e propria. Ascolta la puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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