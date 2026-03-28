Il tennis al Bernabeu Biaggi-Fisichella a Napoli i 90mila del volley | storie di stadi usati per altri sport

Recentemente, lo stadio del famoso impianto calcistico ha ospitato un evento tennistico, aggiungendosi a una lunga serie di occasioni in cui strutture sportive sono state adattate ad altri sport. Prima di questo, eventi di rally e partite di pallavolo hanno riempito gli stessi spazi, con numeri rilevanti di spettatori presenti. Questi utilizzi temporanei degli stadi sono stati documentati nel tempo, spesso coinvolgendo grandi numeri di pubblico.

Case del calcio che ospitano altre discipline. Sinner vs Alcaraz al Bernabeu, come altri tennisti dei Masters 1000 di Madrid che lì si alleneranno dal 23 al 30 aprile. Non è una novità. Tra concerti, tantissimi, manifestazioni religiose o politiche, meeting di atletica - per tanti impianti ormai è una prassi - gli stadi, italiani e nel mondo, sono diventati scenari di tanti sport. Ecco 10 storie da ricordare. È l’estate del 1955 quando il gigante di Pieve di Cento Francesco Cavicchi batte al Comunale di Bologna il campione tedesco Heinz Neuhaus, detto “Il birraio di Dortmund", e si laurea campione europeo dei pesi massimi. Il ring è allestito in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il tennis al Bernabeu, Biaggi-Fisichella a Napoli, i 90mila del volley: storie di stadi usati per altri sport Articoli correlati Tennis, baseball, rugby: quando il calcio non c’è, gli altri sport ballano“Fondamentalmente a noi ci interessa che l’Italia vinca i mondiali di calcio americani” cantavano Elio e le Storie Tese oltre 30 anni fa. Sport in tv oggi, 19 marzo: calcio, tennis, volley e basket, il programma completoGiovedì 19 marzo ricco di eventi sportivi in tv e streaming, con calcio europeo, tennis dai tornei di Miami, volley femminile di Champions League ed...