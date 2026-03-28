Il Telimar non sfrutta il vantaggio di tre reti la Canottieri Napoli rimonta e passa

Nel match della ventesima giornata di A1 maschile, il Telimar ha subito una sconfitta con il punteggio di 11-13 contro l'Ac Group Circolo Canottieri Napoli. La squadra di casa, che aveva un vantaggio di tre reti, non è riuscita a mantenerlo e ha visto la Canottieri Napoli rimontare, conquistando così la vittoria e lasciando il Telimar nella zona play out.

Il club dell'Addaura va sul 6-3, ma alla fine viene sconfitto per 11-13 nel match giocato a Terrasini. La squadra del presidente Giliberti resta in zona play out Il Telimar si arrende, col risultato di 11-13, alla Ac Group Circolo Canottieri Napoli nella ventesima giornata di A1 maschile e resta in zona play out. Il club dell'Addaura, alla piscina Giliberti di Terrasini, cede al termine di un match gestito nella prima metà, anche sul +3, e poi combattuto punto a punto, fino al break decisivo degli avversari negli ultimi minuti dopo tre tempi di perfetto equilibrio. Dopo la sosta pasquale, il Telimar tornerà in vasca martedì 14 aprile, in casa del Cn Posillipo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il Telimar non sfrutta il vantaggio di tre reti, la Canottieri Napoli rimonta e passa Articoli correlati Leggi anche: Rimonta spettacolare, il Telimar vince a Roma: battuta la Training Academy Olympic Il Milan non sfrutta l’occasione: con il Como arriva un pareggio in rimonta. L’Inter rimane a +7Il Milan aveva la grande occasione di rimanere quanto più possibile vicina alla capolista Inter ma il recupero della 24a giornata contro il Como vede...