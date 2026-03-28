Il Tar Sicilia ha accolto la richiesta del Country Time Club, sospendendo le prescrizioni del Comune che limitavano i lavori di manutenzione dello stabilimento balneare dell'Addaura. La decisione è stata comunicata con un'ordinanza pubblicata il 27 marzo dalla seconda sezione del tribunale. La sospensione riguarda le restrizioni imposte alle attività di manutenzione presso la struttura.

Nonostante il parere favorevole dell’ente gestore della riserva, erano stati posti dei vincoli. L'Amministrazione è stata condannata anche al pagamento delle spese legali La vicenda nasce dalla necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e periodica sui manufatti della struttura. Nonostante il parere favorevole dell’ente gestore della riserva, il Comune aveva imposto una serie di prescrizioni (tramite il parere Vinca, valutazione di incidenza ambientale) che, secondo la difesa del Country Time Club, avrebbero pregiudicato l'attività della stagione imminente. Già in precedenza, il club, difeso dagli avvocati... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Il Tar dà ragione al Country dell'Addaura, sospese le prescrizioni del Comune per i lavori di manutenzione

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