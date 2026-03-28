Il Sudafrica ha accusato Francia e Stati Uniti di aver revocato l'invito a partecipare al prossimo G7, previsto in Francia nella città di Évian-les-Bains. La denuncia è stata resa nota nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli forniti sulle ragioni di questa decisione. La questione ha suscitato critiche da parte delle autorità sudafricane, che hanno confermato di aver perso l’opportunità di intervenire all’incontro internazionale.

Il Sudafrica ha denunciato di aver subito il ritiro dell’invito alla partecipazione al prossimo G7 che si terrà in Francia, nella città di Évian-les-Bains. Invito ritirato. Il Paese è regolarmente ospite dei summit dei Sette Grandi, ma stavolta pare che a rappresentare il Continente Nero gli sia stato preferito il Kenya. Lo scorso novembre, durante il G20 tenutosi proprio a Johannesburg, Macron aveva personalmente esteso il suo invito al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. E invece giovedì scorso il portavoce di quest’ultimo, Vincent Magwenya, ha comunicato che Parigi ha dovuto ritirare quella richiesta a causa di pressioni ricevute dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Il Sudafrica polemizza con Francia e USA per il presunto ritiro dell’invito al G7

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