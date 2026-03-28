Il socialismo italiano è stato sconfitto ma le sue idee sono ancora vive

Ieri è uscito il nuovo libro di Fabrizio Cicchitto, Odissea socialista (Rubbettino, pagg. 400, euro 29). È una resa dei conti, trafitta qua e là dal dolore del narratore, con la storia, con gli amici, con i morti. E soprattutto con lo sguardo fisso su una stella polare: «la Idea» la scrivo così, senza apostrofo e con la maiuscola, come la chiamavano i vecchi nella mia memoria di ragazzo che ha attraversato il Novecento e ne è uscita sconfitta, ma non cancellata: l'Idea socialista. Tutta un'altra cosa rispetto al comunismo, tutta un'altra cosa rispetto al fascismo. Eppure - ed è qui la tragedia - è proprio dal socialismo che sono nati quei due: i suoi peggiori nemici, figli spaiati uniti da un destino comune, quello di uccidere il padre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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