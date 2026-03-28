Il Sito di Interesse Nazionale di Falconara è stato selezionato come area pilota per due progetti nazionali finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi progetti si concentrano sulla ricerca e la prevenzione degli effetti dell’inquinamento sulla salute pubblica. La scelta del sito rientra nelle iniziative volte a migliorare la gestione e la tutela delle aree a rischio ambientale e sanitario.

Si ipotizza ufficialmente la correlazione tra inquinanti e salute, grazie a studi basati su dati attuali e con l’attivazione di un Registro Malformazioni AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. In arrivo una tempesta con venti fino a 102kmh. Il sindaco Daniele Silvetti chiude parchi, cimiteri e strutture varie Tempesta con venti fino a 100kmh, anche Osimo corre ai ripari. Scatta l'ordinanza del sindaco Allerta arancione, vento fino a 102kmh. Il Comune di Falconara predispone la chiusura di parchi e cimiteri È nato "Ancona 28". Il primo cocktail dedicato alla città Capitale della Cultura 2028... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Il Sito di Interesse Nazionale di Falconara al centro di 2 progetti nazionali del PNRR per salute e ambiente

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