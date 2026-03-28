Il Tribunale di Pavia ha condannato persone coinvolte in un procedimento riguardante l’appalto del servizio di ambulanza, che ha interessato anche l’Asl Umbria 1. Le indagini hanno portato alla luce un sistema basato su stipendi bassi, turni estenuanti e l’uso di pratiche illecite per aggiudicarsi gare pubbliche. La vicenda si inserisce in un quadro di accuse di caporalato e irregolarità nel settore.

Chiuso il processo. Condanne da 1 a 3 anni e mezzo per i vertici. Accertati mezzi insufficienti, sanificazioni inesistenti e sfruttamento dei lavoratori. Risarcimenti alle vittime Il sistema era basato su una cooperativa. Condanne da 1 a 3 anni e mezzo per i vertici. Accertati mezzi insufficienti, sanificazioni inesistenti e sfruttamento dei lavoratori Il campione, l'ipotesi depistaggio e tanti misteri. I retroscena della grande caccia al Fentanyl a Perugia Sbarre, silenzi e misteri. Vi svelo cosa c'è dietro il business del "favoloso" pellet perugino low cost Narco-business, rapine, coltelli. Chi sono i (baby) gangster che vogliono prendersi Perugia Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Il sistema della cooperativa: stipendi da fame, turni massacranti e gare pubbliche vinte col trucco. Le condanne per caporalato

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