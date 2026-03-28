Il ritorno di Scrubs | nostalgia ma con giudizio

Lo scorso 25 marzo sono arrivate due notizie di rilievo nel mondo delle serie televisive, eventi che si sono verificati nello stesso giorno e hanno suscitato reazioni tra i fan. Uno dei due annunci ha riguardato il ritorno di una serie nota, mentre l’altro ha riguardato un nuovo progetto televisivo. La concomitanza di queste due notizie ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Lo scorso 25 marzo sono successe due cose seriali importanti, la cui concomitanza trasmette sensazioni tutte particolari. Da una parte è uscito il primo trailer della prossima, attesissima serie di Harry Potter, che arriverà su Hbo Max a Natale 2026. Dall’altra, è arrivata anche in Italia (su Disney+) la prima puntata del revival di Scrubs. Considerando che la prima stagione della mitica serie di Bill Lawrcence uscì negli Stati Uniti a ottobre 2001, e il primo film di Harry Potter arrivò nelle sale americane poco più di un mese dopo, ecco che la catapulta temporale è completa, venticinque anni vengono cancellati in un pomeriggio, e torniamo tutti ragazzi che guardavano Mtv (che fu la rete italiana di Scrubs, anche se solo due anni più tardi). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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