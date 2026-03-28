Negli ultimi mesi si registra un aumento dei casi di sifilide, infezione sessualmente trasmessa, tra i giovani. La professoressa Barbara Suligoi, esperta in salute pubblica, indica che la mancanza di protezioni durante i rapporti sessuali può favorire la diffusione di queste malattie. La sua posizione è quella di fornire informazioni accurate senza creare allarmismi, sottolineando l’importanza di un’educazione corretta su questi temi.

Roma, 28 marzo 2026 – Infezioni sessualmente trasmesse: quali sono i rischi in più per i minori che hanno rapporti e non usano protezioni? La professoressa Barbara Suligoi, del Comitato tecnico-sanitario per la lotta all’Aids al ministero della Salute, divide la domanda per due. “Intanto c’è un rischio fisiologico perché le mucose nell’adolescente sono più sottili, più fragili, meno resistenti all’attacco di patogeni che arrivano dall’esterno. Ma c’è anche un aspetto legato al comportamento”. Tre raccomandazioni per proteggersi dalle infezioni sessualmente trasmesse (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Si riferisce ad esempio al fenomeno... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ritorno della sifilide e l’impatto sui ragazzi. La prof Suligoi: “Non vanno terrorizzati ma informati”

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