Un nuovo rapporto pubblicato dalla Fondazione Sanlorenzo, realizzato in collaborazione con Glocal Impact Network, analizza le condizioni di alcune piccole isole italiane. Lo studio si concentra sulle aree dell’istruzione e della sanità, evidenziando le criticità di queste zone e cercando di delineare possibili interventi per migliorare le infrastrutture e i servizi. Il report mira a proporre soluzioni concrete per rafforzare la presenza e la qualità della vita in questi territori.

Lo studio restituisce una fotografia dei territori: l' accesso ai servizi fondamentali, sanità, istruzione, mobilità, resta uno dei nodi principali. In media, chi vive nei comuni insulari impiega oltre 70 minuti per raggiungere un centro in gradi di offrire prestazioni essenziali. Il dato in controtendenza, anche rispetto alla media nazionale, è quello demografico: tra il 2011 e il 2019 queste aree hanno registrato una crescita complessiva dell'1,6%. Alcune isole hanno mostrato segnali positivi, come Procida, Ischia e Ventotene, mentre altre, tra cui Capraia, San Pietro e Giglio, hanno registrato un calo della popolazione. Resta il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il report Piccole Isole, Fondazione Sanlorenzo: «Dalla scuola alla sanità, vogliamo incidere in modo strutturale sul futuro di questi territori»

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