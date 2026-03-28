Un video molto raro mostra due lupi in accoppiamento, un episodio difficile da documentare. Le immagini sono state catturate dall'Osservatorio Lupi di Fidenza, che ha registrato questa scena eccezionale. La registrazione rappresenta uno degli incontri più rari tra i predatori selvatici. La sequenza è stata diffusa come esempio di comportamento riproduttivo degli animali in natura.

Una scena molto rara, le immagini di due lupi in accoppiamento. L'Osservatorio Lupi di Fidenza è riuscito a immortalare questo prezioso momento. "Una scena eccezionale, rarissima da osservare in natura - sottolinea l'Osservatorio - e ancora più rara da documentare: l’accoppiamento di una coppia di lupi che stiamo seguendo da qualche anno. Dalla letteratura scientifica sul comportamento riproduttivo del lupo sappiamo che, nei canidi, dopo la copula può verificarsi un “aggancio” temporaneo, chiamato copulatory tie, che può durare diversi minuti. Nel nostro caso, la fototrappola ha documentato almeno 15 minuti di questa fase, e non possiamo escludere che la durata complessiva sia stata anche maggiore, perché la ripresa mostra solo una parte di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Il rarissimo video di due lupi in accoppiamento: "E' una scena eccezionale"

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