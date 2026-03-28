il puntinismo laboratorio e lettura per bambini a cascina

Mercoledì 8 aprile, dalle 17 alle 18:30, la libreria Spazio Y di Cascina organizza un laboratorio artistico dedicato ai bambini, che include anche momenti di lettura. L’attività si svolge presso la sede del locale e si rivolge ai più giovani interessati a esplorare il puntinismo attraverso attività pratiche e narrazioni. L’evento si svolge in un orario pomeridiano e si rivolge a un pubblico di bambini.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Mercoledì 8 aprile dalle 17 alle 18:30 la libreria Spazio Y di Cascina accoglie i bambini per un laboratorio artistico con letture. Partendo dalle opere di Georges Seurat, i bambini esploreranno la divertente e sorprendente tecnica artistica del puntinismo grazie a letture di storie curiose e di libri dedicati al ‘punto’. Infine, i bambini creeranno la loro opera, rigorosamente composta da puntini. L'attività è indicata per bambini dai 6 ai 10 anni.Il costo è di 8 euro con prenotazione obbligatoria da fare a Enrica al numero 347 241 8883. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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