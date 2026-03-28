Il Papa nel Principato di Monaco | Ridistribuire opportunità e beni Abitare qui un privilegio fondamentale la condivisione

Il Papa ha visitato il Principato di Monaco, esprimendo il suo apprezzamento per la condivisione e la distribuzione di opportunità e beni. Durante l'incontro, ha sottolineato che abitare nel paese rappresenta un privilegio e ha ribadito l'importanza della condivisione tra le persone. L'evento è stato accolto con entusiasmo e ha rappresentato un momento storico per la regione.

Roma, 28 marzo 2026 – "È un immenso onore, una grande gioia e una profonda emozione accoglierla oggi per questa visita storica". Così Alberto II di Monaco ha salutato l’arrivo di Papa Leone XIV a Monte Carlo. Il principe ha ricordato le "molte lotte in comune" con la Santa Sede tra cui "quella per una pace 'disarmata e disarmante'. La pace può essere duratura se fondata su una giustizia orientata alla riconciliazione e se passa per il dialogo", ha aggiunto citando l'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco. Iniziata la visita di papa Leone nel Principato di Monaco E di pace ha parlato anche il pontefice nel suo primo discorso (in francese) della giornata alla folla radunata nel cortile del Palazzo del Principe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa nel Principato di Monaco: “Ridistribuire opportunità e beni. Abitare qui un privilegio, fondamentale la condivisione” Articoli correlati Alberto di Monaco: “Il Santo Padre si sentirà perfettamente a suo agio a Monaco”: il Principe condivide la sua gioia di accogliere Papa Leone XIV questo sabato, 28 marzo nel Principato di MonacoAlberto di Monaco: “Il Santo Padre si sentirà perfettamente a suo agio a Monaco”: il Principe condivide la sua gioia di accogliere Papa Leone XIV... Papa Leone XIV è arrivato nel Principato di Monaco in elicotteroPapa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico. Contenuti utili per approfondire Il Papa nel Principato di Monaco... Temi più discussi: Il Papa nel Principato di Monaco, Paese piccolo ma dai grandi orizzonti; Il principe Alberto: Il Papa a Monaco? Una benedizione. Non pensavo accettasse subito l'invito. Con Charlène lo aspetto sabato al Rocher; La pace, le radici cristiane, le sfide etiche: il Principato di Monaco abbraccia il Papa; Visita storica di Papa Leone XIV a Monaco, prima volta in quasi 500 anni. Papa Leone XIV oggi visita il Principato di Monaco. Il programma della giornataViaggio apostolico nel Principato di Monaco oggi 28 marzo per Papa Leone XIV. È il primo Pontefice, in epoca contemporanea, a recarsi nella piccola città-stato, per una visita lampo della durata di ... msn.com Papa Leone XIV è arrivato nel Principato di Monaco in elicottero(LaPresse) Papa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico. Al suo arrivo il Pontefice ... stream24.ilsole24ore.com Il Papa in volo verso il principato di Monaco. 'Una visita per incoraggiare il bene comune' - facebook.com facebook Il Papa in visita nel Principato di Monaco: giornata storica tra incontri, preghiera e Messa allo Stadio Louis II x.com