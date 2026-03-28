Un rapporto dell’ordine degli psicologi di Puglia analizza i cambiamenti nel modo in cui i giovani manifestano comportamenti violenti. Secondo il documento, l’adolescenza si presenta con tensioni e squilibri più complessi rispetto al passato, riflettendo un aumento delle manifestazioni di violenza tra i ragazzi. La ricerca si focalizza sui nuovi modi di esprimere aggressività in questa fascia di età.

Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine: “Servono educazione relazionale, contrasto delle disuguaglianze e una più forte responsabilità degli adulti” “L’adolescenza non è mai stata un’età semplice, ma oggi è attraversata da tensioni nuove e da squilibri sempre più profondi”. Nella sua analisi del mondo giovanile contemporaneo, Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia, richiama i numerosi episodi, in Puglia come nel resto del Paese, in cui ragazzi compiono atti violenti, li filmano e li trasformano in contenuto da condividere sui social. Il riferimento va anche al recente caso di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un tredicenne ha accoltellato una docente trasmettendo l’episodio in diretta (leggi qui). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Il nuovo linguaggio della violenza giovanile: l’analisi dell’ordine degli psicologi di Puglia

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