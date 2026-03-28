Il No di una maggioranza rumorosa che i partiti non hanno ascoltato

Da cms.ilmanifesto.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del referendum sulla magistratura, si è registrato un ampio rifiuto da parte di una maggioranza della popolazione. Questa posizione non è stata sostenuta dai partiti di sinistra, ma da una parte della società civile che ha deciso di esprimersi con un forte dissenso. I partiti politici non hanno dato ascolto a questa voce, che si è manifestata attraverso un voto di larga scala.

Consapevolezze nuove Perché ci sia dialettica tra società civile, movimenti e partiti occorre che da entrambe le parti ci sia ascolto e attenzione. Questa reciprocità finora non c’è stata Consapevolezze nuove Perché ci sia dialettica tra società civile, movimenti e partiti occorre che da entrambe le parti ci sia ascolto e attenzione. Questa reciprocità finora non c’è stata Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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