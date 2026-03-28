Il Magnifico immaginifico morto a 87 anni Fabio Roversi-Monaco Il rettore che cambiò l’ateneo e Bologna

È deceduto a 87 anni Fabio Roversi-Monaco, ex rettore dell'università di Bologna. Durante il suo mandato, ha avviato riforme che hanno modificato l'ateneo e la città. La sua figura è ricordata anche per il contributo alle istituzioni culturali e accademiche locali. La notizia della sua morte ha suscitato commenti tra i rappresentanti delle università e delle istituzioni culturali della regione.

Bologna, 28 marzo 2026 – Non le lapidi di marmo dislocate a Bologna, in Emilia-Romagna e in Italia, né i palazzi grandiosi o le chiese restituite, né le sacre aule dei riti universitari e quelle delle istituzioni, né gli uffici delle firme che hanno segnato la Storia, né i luoghi del potere del Paese, né le segrete stanze, ovunque esse fossero. Se potesse parlare, mi chiedo cosa direbbe quel biliardino sotto il portico della casa in campagna, quel biliardino delle infinite partite, ed eterno amore di famiglia, e immense amicizie, brutale metafora di successi, gol, ma anche delle battute d’arresto. Cosa direbbe quel biliardino del suo vivace,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Magnifico immaginifico, morto a 87 anni Fabio Roversi-Monaco. Il rettore che cambiò l’ateneo e Bologna Articoli correlati Fabio Roversi Monaco morto a 87 anni, addio a ex rettore UniBoÈ morto, all’età di 87 anni, Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di Diritto amministrativo dell’Università di Bologna (UniBo). Leggi anche: "Fabio il Magnifico", la storia dell'ex rettore Roversi Monaco arriva in libreria Contenuti e approfondimenti su Il Magnifico immaginifico morto a 87... Temi più discussi: Fabio Roversi-Monaco, il più immaginifico dei Magnifici: addio al giurista che ha dato una visione a Bologna; Potevo scegliere la politica, Spadolini mi voleva fortemente a Roma: restai all’università di Bologna per servizio e passione; Fabio Roversi-Monaco il più immaginifico dei Magnifici | addio al giurista che ha dato una visione a Bologna; Uomo dal multiforme ingegno Bologna perde una delle sue menti più illuminate | l’eredità culturale di Roversi-Monaco. Fabio Roversi Monaco morto a 87 anni, addio a ex rettore UniBo( Photo Guido Calamosca / LaPresse) È morto, all’età di 87 anni, Fabio Roversi ... msn.com Fabio Roversi Monaco è morto: addio all’ex rettore dell’Alma Mater, che guidò per quindici anniBOLOGNA – Se ne è andato all’età di 87 anni l’ex rettore dell’Alma Mater, che ha guidato per quindici anni, Fabio Alberto Roversi Monaco, così all’anagrafe, dopo una malattia peggiorata all’improvviso ... bologna.repubblica.it LA ROCCHETTA MATTEI SULLA VIA MATER DEI Grazie di cuore al professor Fabio Roversi Monaco che ha favorito l'acquisto da parte della Fondazione Carisbo, di cui era Presidente, della Rocchetta Mattei. Il complesso monumentale, che si può ammirare - facebook.com facebook Ricordando #FabioRoversiMonaco @Unibo x.com