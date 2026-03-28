Martedì 31 marzo, al cinema teatro Masaccio, si terrà un evento dedicato agli studenti che fa parte del progetto “Cantiere delle Emozioni”. L’iniziativa si concentra sul periodo dell’adolescenza, coinvolgendo i giovani in un appuntamento che si svolgerà dalle 9 del mattino. La manifestazione prosegue il percorso iniziato in precedenza, con focus sulla fase di transizione della vita dei più giovani.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Prosegue il percorso del “Cantiere delle Emozioni” con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dei più giovani e, in particolare, alla complessa e affascinante fase dell’adolescenza. Martedì 31 marzo, alle 9, il cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà l’incontro dal titolo “Il lato più bello dell’adolescenza – Allenarsi alla vita con la bussola delle emozioni”, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con la sezione Soci Coop... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lato più bello dell'adolescenza, martedì 31 marzo dalle 9 al cinema teatro Masaccio con gli studenti

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