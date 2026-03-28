Il lato più bello dell' adolescenza martedì 31 marzo dalle 9 al cinema teatro Masaccio con gli studenti
Martedì 31 marzo, al cinema teatro Masaccio, si terrà un evento dedicato agli studenti che fa parte del progetto “Cantiere delle Emozioni”. L’iniziativa si concentra sul periodo dell’adolescenza, coinvolgendo i giovani in un appuntamento che si svolgerà dalle 9 del mattino. La manifestazione prosegue il percorso iniziato in precedenza, con focus sulla fase di transizione della vita dei più giovani.
Arezzo, 28 marzo 2026 – Prosegue il percorso del “Cantiere delle Emozioni” con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dei più giovani e, in particolare, alla complessa e affascinante fase dell’adolescenza. Martedì 31 marzo, alle 9, il cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà l’incontro dal titolo “Il lato più bello dell’adolescenza – Allenarsi alla vita con la bussola delle emozioni”, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con la sezione Soci Coop... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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