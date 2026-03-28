Il governo rinvia la tassa sui pacchi Credito d’imposta per chi investe

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sospendere temporaneamente l’introduzione della tassa sui pacchi, mentre ha approvato un credito d’imposta destinato a chi effettua investimenti. Inoltre, sono state modificate le regole per l’iperammortamento, eliminando il vincolo del «Made in Europe». Queste decisioni rappresentano un cambiamento nelle politiche fiscali e di incentivo alle imprese, con effetti sulle aziende e sui cittadini.

Il governo prende tempo. L’atteso intervento sul prezzo dei carburanti con la proroga della scadenza del taglio delle accise, non è entrato in Consiglio dei ministri. Benzina e gasolio sono tornati al livello precedente la riduzione di 25 centesimi delle imposte. Così quando il 7 aprile finirà lo «sconto» e se il governo non deciderà di prolungare la misura, gli automobilisti dovranno mettere in conto anche questo aumento. Ma rinunciare al gettito delle accise per un’altra settimana non è un passo facile. Il problema è sempre quello della copertura in una congiuntura economica che non concede margini di manovra e con i riflettori di Bruxelles accesi sui nostri conti pubblici. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Governo, via libera al decreto fiscale: rinviata la tassa da 2 euro sui pacchi extra Ue, credito d'imposta per chi investe. Ecco tutte le novitàNel primo Consiglio dei ministri dopo lo scossone del referendum e dopo le dimissioni di Daniela Santanché, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi,... Niente più tassa sui pacchi extra UE, il governo la rinvia: cosa cambia per gli acquisti onlineIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, su proposta della premier...