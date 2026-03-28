Il governo rinvia la tassa sui pacchi Credito d’imposta per chi investe

Da laverita.info 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sospendere temporaneamente l’introduzione della tassa sui pacchi, mentre ha approvato un credito d’imposta destinato a chi effettua investimenti. Inoltre, sono state modificate le regole per l’iperammortamento, eliminando il vincolo del «Made in Europe». Queste decisioni rappresentano un cambiamento nelle politiche fiscali e di incentivo alle imprese, con effetti sulle aziende e sui cittadini.

Il governo prende tempo. L’atteso intervento sul prezzo dei carburanti con la proroga della scadenza del taglio delle accise, non è entrato in Consiglio dei ministri. Benzina e gasolio sono tornati al livello precedente la riduzione di 25 centesimi delle imposte. Così quando il 7 aprile finirà lo «sconto» e se il governo non deciderà di prolungare la misura, gli automobilisti dovranno mettere in conto anche questo aumento. Ma rinunciare al gettito delle accise per un’altra settimana non è un passo facile. Il problema è sempre quello della copertura in una congiuntura economica che non concede margini di manovra e con i riflettori di Bruxelles accesi sui nostri conti pubblici. 🔗 Leggi su Laverita.info

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