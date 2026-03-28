Il governo approva il decreto fiscale | rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue Ecco tutte le novità

Il governo ha approvato un nuovo decreto fiscale che include diverse misure. Tra queste, è stato rinviato l’innalzamento della tassa di due euro sui pacchi provenienti da fuori dell’Unione Europea. Il provvedimento introduce anche un credito di imposta del 35% destinato alle imprese e prevede incentivi per i premi agli atleti dilettanti. Le novità saranno in vigore nelle prossime settimane.

Nel primo Consiglio dei ministri dopo lo scossone del referendum e dopo le dimissioni di Daniela Santanché, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'attività del governo: nella riunione di venerdì pomeriggio a Palazzo Chigi è stato infatti approvato l'atteso decreto fiscale. Fra le misure più importanti, il rinvio al primo luglio della tassa da due euro sui pacchi di piccolo valore in arrivo dai Paesi extra europei e un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 35% dell'importo richiesto, per le aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. Ecco nel dettaglio le misure, illustrate in un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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