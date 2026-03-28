Una grande nave militare statunitense, dotata di propulsione nucleare, è recentemente approdata nel porto di Spalato. Già nel 2023, la stessa unità aveva trascorso quattro giorni nel porto di Trieste per operazioni di approvvigionamento e manutenzione, attività che solitamente vengono effettuate ogni 90 giorni. La presenza di questa nave rappresenta un elemento di rilievo nella regione adriatica.

La Uss Gerald Ford ha subito un incendio (innescato, pare, da un'asciugatrice), dei malfunzionamenti e delle proteste in Grecia, dov'era stazionata. Ora batte in ritirata verso la Croazia Non è la prima visita nei porti della costa Est dell'Adriatico per la Uss Gerald Ford. Nel 2023 la superportaerei aveva fatto tappa per quattro giorni nel porto di Trieste – per approvvigionamenti e manutenzione, necessari ogni 90 giorni: la propulsione nucleare le consentirebbe infatti di non fermare mai la navigazione. Ora, dopo aver sofferto un pesante incendio durante l'operazione Epic fury in Iran (innescato, sembra, dal... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Il gigante nucleare americano si rifugia nel porto di Spalato

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