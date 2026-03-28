Il dramma del Rio del Sol dopo la nevicata si attiva la politica Fondamentali i fondi di gestione del rischio

Dopo la recente nevicata in marzo, il Rio del Sol si trova ad affrontare le conseguenze di smottamenti e danni ingenti. Le autorità hanno annunciato l'attivazione di interventi sulla gestione del rischio, sottolineando l'importanza di fondi dedicati. Il paesaggio è cambiato, tra macerie e fango, mentre molte persone si trovano a dover fare i conti con la perdita di immobili e mezzi di sostentamento.

Nel frattempo va avanti la raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con oltre 1500 euro raccolti in poche ore. Si contano più di 50 donazioni Il bianco della neve di marzo ha lasciato il posto al grigio delle macerie e del fango, ma soprattutto allo sconforto di chi, in pochi minuti, ha visto svanire il lavoro di una vita. Dopo la violenta ondata di maltempo che giovedì ha messo in ginocchio il territorio forlivese, la consigliera regionale Valentina Ancarani ha voluto toccare con mano i danni, recandosi venerdì in visita all’azienda agricola Rio del Sol, divenuta suo malgrado il simbolo di questa nuova emergenza climatica. “Ho ritenuto doveroso attivarmi immediatamente per approfondire la situazione dopo aver letto la testimonianza dell’azienda Rio del Sol”, ha dichiarato Ancarani al termine del sopralluogo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il dramma del Rio del Sol dopo la nevicata, si attiva la politica. "Fondamentali i fondi di gestione del rischio" Articoli correlati Leggi anche: Danni da mezzo milione per la nevicata: con la raccolta fondi la città corre in aiuto al Rio del Sol Usa, Rubio illustra le tre fasi per la transizione democratica del Venezuela: dalla gestione del petrolio alla politicaDopo la destituzione di Nicolas Maduro, il piano per la transizione democratica del Venezuela prosegue. Tutti gli aggiornamenti su Il dramma del Rio del Sol dopo la... Discussioni sull' argomento Il dramma del Rio del Sol dopo la nevicata, si attiva la politica. Fondamentali i fondi di gestione del rischio; Tabula rasa, è tutto distrutto: il pianto disperato dell'azienda agricola sotto la bufera di neve; Danni da mezzo milione per la nevicata: con la raccolta fondi la città corre in aiuto al Rio del Sol; Dopo la tempesta scatta l'allerta alberi: la Rocca di Ravaldino chiude i cancelli per quattro giorni. Romagnoli, Popolo Eletto. . Appena ho visto le immagini nelle storie, mi sono attivato per cercare di aiutare l’azienda agricola Rio Del Sol a Villa Grappa di Forlì. • La devastazione causata in pochi minuti da una fulminea tempesta di neve e i danni causati son - facebook.com facebook