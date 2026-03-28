Un mental coach ha spiegato che la paura si presenta quando si affronta qualcosa di importante. Secondo lui, questa emozione è spesso il risultato del desiderio di avvicinarsi a obiettivi che si ritengono significativi. Ha inoltre aggiunto che la paura può essere considerata come un segnale di quanto ci tenga ciò che si sta per affrontare.

La paura è una risposta antica, potente, profondamente umana. Il mental coach Lorenzo Micheli spiega che essa “è il modo con cui il sistema mente-corpo ti avvisa che sei entrato in una situazione percepita come delicata, incerta, rischiosa o significativa. La paura si attiva quando avverti che qualcosa può minacciare il tuo equilibrio: il corpo, l’immagine che hai di te, il risultato che desideri, il tuo ruolo, la tua sicurezza, il tuo senso di controllo”. La paura nasce per proteggere. Micheli spiega che si attiva in queste situazioni: Davanti a un giudizio. Davanti a un possibile fallimento. Davanti a una grande responsabilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il dialogo con la paura: ecco come farsela amica

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