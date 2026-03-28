Il creator Handy Geng ha costruito una spada gigante capace di tagliare un'auto | la lama è ispirata a un manga
Un creator cinese ha realizzato una lama di oltre 4,5 metri, ispirata a un manga, collegandola a un escavatore. La lama è in grado di tagliare vari oggetti come angurie, barili e le lamiere di un veicolo. Le sue invenzioni sono state mostrate in video online, attirando l’attenzione per la loro dimensione e capacità.
Il creator cinese Handy Geng, noto sul web per le sue invenzioni assurde, ha saldato al braccio di un escavatore una lama di oltre 4,5 metri in grado di tagliare angurie, barili e persino le lamiere di un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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