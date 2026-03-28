Il creator Handy Geng ha costruito una spada gigante capace di tagliare un'auto | la lama è ispirata a un manga

Un creator cinese ha realizzato una lama di oltre 4,5 metri, ispirata a un manga, collegandola a un escavatore. La lama è in grado di tagliare vari oggetti come angurie, barili e le lamiere di un veicolo. Le sue invenzioni sono state mostrate in video online, attirando l’attenzione per la loro dimensione e capacità.