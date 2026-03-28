Il controllo di polizia dell' europarlamentare Salis in hotel a Roma | L' Italia ormai è un regime La questura | Routine Richiesta arrivata dalla Germania

Un europarlamentare ha denunciato di essere stato fermato in un hotel a Roma da agenti di polizia, che secondo lui ha durato circa un'ora prima di consentirgli di lasciare. La questura ha riferito che si è trattato di un normale controllo, su richiesta proveniente dalla Germania. La deputata ha commentato l'episodio attribuendolo alle misure del Decreto Sicurezza e collegandolo a una presunta deriva autoritaria nel Paese.

«L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto». Questo il post che ha pubblicato nella prima mattinata di sabato l’europarlamentare Ilaria Salis di Avs per denunciare un controllo da parte degli agenti del commissariato di zona nei suoi confronti. Diversa la ricostruzione della questura che parla invece di un controllo di routine dopo che era scattato l’allarme «web alloggiati» sull’ospite della struttura ricettiva per motivi tuttora da accertare e comunque per un provvedimento segnalato dall’estero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il controllo di polizia dell'europarlamentare Salis in hotel a Roma: «L'Italia ormai è un regime». La questura: «Routine. Richiesta arrivata dalla Germania» Articoli correlati Leggi anche: Salis dopo il controllo di polizia in hotel: "L'Italia è un regime". La questura: "Richiesta arrivata dalla Germania" | Cosa è successo Leggi anche: Il post di Salis dopo il controllo a Roma: «L'Italia è un regime». La questura: «Routine. Richiesta arrivata dalla Germania» Tutto quello che riguarda Il controllo di polizia... Temi più discussi: Controllo di polizia per Salis: 'Perquisita in hotel. Siamo in un regime'. A Roma il corteo No Kings; Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto; Polizia all'alba nella mia stanza in hotel, la denuncia di Ilaria Salis a Roma; Ilaria Salis: Controllo della polizia in hotel senza spiegazioni né verbale, fatto grave per democrazia. Controllo di polizia per Salis: Perquisita in hotel. Siamo in un regime. A Roma il corteo No KingsLa questura di Roma spiega che si è trattato di una verifica Schengen su richiesta della Germania. Bonelli e Fratoianni (Avs): 'Lesa la sua l'immunità. Piantedosi riferisca. Tajani convochi l'ambascia ... ansa.it Cosa non torna nella storia del controllo ‘preventivo’ di polizia contro Ilaria SalisIl caso del controllo subito ieri mattina da Ilaria Salis nella sua camera d'albergo, poche ore prima del corteo No Kings a Roma, solleva parecchi dubbi ... fanpage.it Il caso del controllo subito ieri mattina da Ilaria Salis nella sua camera d’albergo, poche ore prima del corteo No Kings a Roma, solleva parecchi dubbi. La gestione dell’ispezione da parte della polizia e i motivi di un’operazione inusuale condotto contro un’eur - facebook.com facebook Giuliano Amato sulle autocrazie, Salis sul regime, Landini per un altro Pnrr, Giorgetti per sforare il Patto di stabilità, Valditara con la violenza giovanile. Il corsivo di Falconi x.com