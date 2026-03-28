Il coach di Amanda Anisimova ha deciso di parlare pubblicamente dopo la fine del rapporto professionale con la tennista. La separazione tra i due è avvenuta recentemente, ma i dettagli non sono stati resi noti. La notizia ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e dei fan, mentre Anisimova si prepara a intraprendere un nuovo percorso nel circuito.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Amanda Anisimova ha recentemente annunciato che non collaborerà più con il suo allenatore, Hendrik Vleeshouwers. La giocatrice di tennis statunitense ha condiviso la notizia attraverso un post su Instagram, dove ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto, in particolare durante la sua eccezionale stagione del 2025. “Tutte le cose belle hanno un termine, e oggi segna la chiusura di un capitolo incredibile,” ha scritto il coach olandese. “Negli ultimi due anni abbiamo raggiunto numerosi traguardi, vincendo due tornei WTA 1000 e raggiungendo le finali di due Grand Slam. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il coach di Amanda Anisimova rompe il silenzio dopo la separazione.

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