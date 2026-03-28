Una delle dispute più seguite di Hollywood rischia di cambiare indirizzo grazie alle chat private coinvolte nel procedimento legale. La causa tra due attori, Justin Baldoni e Blake Lively, si trova ora in una fase cruciale, con le conversazioni riservate al centro dell’attenzione. La natura delle prove potrebbe influenzare l’esito del procedimento giudiziario.

Una nuova svolta scuote una delle dispute più seguite di Hollywood: la battaglia legale tra Justin Baldoni e Blake Lively entra in una fase decisiva. Un giudice federale ha stabilito che la causa per diffamazione intentata dalla società di produzione di Baldoni può proseguire, respingendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla controparte. La decisione non chiude il caso, ma apre la porta a un passaggio cruciale: l’analisi approfondita delle prove, incluse comunicazioni private che potrebbero rivelare dettagli finora sconosciuti. Il cuore della vicenda riguarda una denuncia presentata nel 2025 dalla società Wayfarer, legata a Baldoni, contro l’ex pubblicista Stephanie Jones. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il caso Baldoni-Lively è davanti a una svolta: ora le chat private rischiano di ribaltare la verità

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