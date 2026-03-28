New Line Cinema ha annunciato ufficialmente l’arrivo di “Lights Out 2”, il sequel del film soprannaturale uscito nel 2016. La produzione conferma il ritorno della pellicola incentrata su un’entità oscura che si cela nell’oscurità, continuando la storia iniziata con il primo film. Nessuna data di uscita è stata comunicata, né dettagli sul cast o sulla trama.

Il terrore che si nasconde nelle ombre sta per tornare. New Line Cinema ha ufficialmente riacceso i riflettori su Lights Out 2, l’atteso sequel del successo soprannaturale del 2016. La notizia è stata confermata dal the Hollywood Reporter. Per dare nuova linfa al franchise, la divisione di Warner Bros ha affidato la sceneggiatura a un talento in ascesa, Connor Osborn McIntyre, già autore dell’imminente thriller Animals diretto da Ben Affleck. Nonostante i dettagli sulla trama siano ancora “tenuti al buio”, la notizia segna la fine di un lungo periodo di incertezza per un progetto che è rimasto in fase di sviluppo per anni. L’originale Lights Out, basato sull’omonimo corto virale, era stato un incredibile successo commerciale, capace di incassare ben 149 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione inferiore ai 5 milioni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il buio torna a fare paura: New Line annuncia ufficialmente “Lights Out 2”

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