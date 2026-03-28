Il 3° Trofeo San Salvatore Manfredonia vi aspetta!

Il 3° Trofeo San Salvatore Manfredonia si svolgerà prossimamente, con una competizione di 12,3 chilometri. La gara è prevista per una data non ancora comunicata e vedrà la partecipazione di atleti di varie categorie. L’evento si svolgerà in una località specifica, con partenza e arrivo in prossimità del punto di riferimento del trofeo.

? Pronti a mettervi alla prova??????? 12,3 km di pura energia? 19 Aprile 2026? Ore 9:30? Partenza: Edificio Scolastico San Salvatore (piazzale delle Orchidee)Una sfida tra passione, natura e sport. non mancare!??? Iscrizioni aperte? ICron Evolution? 3331984765 IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il 3° Trofeo San Salvatore Manfredonia vi aspetta! Articoli correlati Manfredonia. Torna il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore – Frazione Montagna!La magia del fuoco e il calore della nostra comunità ci aspettano per una serata speciale sotto le stelle Ci sarà anche la musica ad accompagnare la... Il tradizionale Falò di San Giuseppe a San SalvatoreTorna il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore – Frazione Montagna! La magia del fuoco e il calore della nostra comunità ci aspettano per... Tutti gli aggiornamenti su Il 3 Trofeo San Salvatore Manfredonia... Discussioni sull' argomento Torna il 3° Trofeo San Salvatore a Manfredonia; Manfredonia, torna il Trofeo San Salvatore: sport e natura il 19 aprile; DAL ZOTTO E SALVATORE TRIONFANO NELLA TAPPA DI COPPA ITALIA BOULDER SALVATORE E GIACANI SOLLEVANO IL TROFEO DI CIRCUITO; Bocce, il 4° Trofeo Francesco Fraraccio va ai campani Giovanni Santoriello e Salvatore Lamberti. Secondi i molisani Maurizio Silvaroli e Antonio Iacobucci. TROFEO SAN SALVATORE Manfredonia, torna il Trofeo San Salvatore: sport e natura il 19 aprileTutto pronto per la terza edizione del Trofeo San Salvatore, appuntamento dedicato agli amanti della corsa e dello sport all’aria aperta, in programma a Manfredonia domenica 19 aprile 2026. statoquotidiano.it SALVATORE CIAVOLA CONQUISTA CASSIIBILE! Il Team Barracuda dello Stretto - Milazzo continua a volare! Oggi, 15 marzo 2026, il nostro Salvatore Ciavola ha firmato una splendida vittoria al 3^ Trofeo San Giuseppe (Mediofondo del Carciofo), disputa - facebook.com facebook