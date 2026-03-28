IA | quante attività nella scuola richiedono davvero l’Intelligenza umana?

Da orizzontescuola.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola italiana sta vivendo un cambiamento importante, con molte attività che vengono svolte in modo tradizionale e altre che stanno integrando strumenti digitali e tecnologie innovative. La discussione si concentra su quali compiti scolastici richiedano ancora l’intervento diretto di insegnanti e studenti, e quali possano essere automatizzati o supportati da sistemi intelligenti. La questione riguarda soprattutto le funzioni educative che coinvolgono la presenza e l’interazione umana.

La scuola italiana sta attraversando una fase di trasformazione profonda, forse una delle più significative degli ultimi decenni. Non si tratta soltanto di aggiornare programmi o introdurre nuove discipline, ma di ripensare radicalmente il modo in cui si costruisce il sapere, si formano le competenze e si prepara una nuova generazione di cittadini consapevoli, critici e capaci di affrontare la complessità del mondo contemporaneo. In questo scenario si inserisce con forza e visione la Rete nazionale dei Licei della Scienza dei dati e dell’Intelligenza Artificiale (SDIA), un progetto ambizioso e strutturato che rappresenta oggi una delle esperienze più avanzate di innovazione didattica nel panorama educativo italiano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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