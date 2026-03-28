I residenti dicono No all' antenna per la telefonia e chiede un incontro con l' amministrazione

I residenti di Via Bruschi a Viserbella hanno manifestato opposizione all'installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile e hanno richiesto un incontro con l’amministrazione comunale. Il Comitato “No antenna” ha diffuso una nota in cui chiede la sospensione dei lavori previsti per la stazione radio base in via Ezio Bruschi. La richiesta è stata resa pubblica attraverso comunicati e incontri con i cittadini.

Il Comitato “No antenna” di Via Bruschi a Viserbella esprime ferma opposizione e richiede la sospensione dell’installazione della nuova Stazione Radio Base in Via Ezio Bruschi". Contro l'antenna, spiegano, “Sono state raccolte e depositate presso l’ufficio oltre 200 firme di cittadini della frazione alla nostra petizione che ha come obiettivo la delocalizzazione dell’impianto in aree meno impattanti per la popolazione, in quanto riteniamo che il danno arrecato sia maggiore rispetto ai benefici per la collettività”. In una nota stampa il comitato sottolinea che “Crediamo che l’installazione in quel punto presenti criticità che non sono state prese in considerazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - I residenti dicono "No" all'antenna per la telefonia e chiede un incontro con l'amministrazione Articoli correlati Leggi anche: Antenna di telefonia a Putignano, i residenti: "Questione ancora in sospeso, chiediamo risposte immediate" Tutto quello che riguarda residenti dicono Discussioni sull' argomento Realpolitik: Roma, residenti contro la metro a Piazza Navona Video; Firenze, tutti in piazza Tanucci per dire No all’apertura della sede di Vannacci; Referendum, l’affluenza definitiva sfiora il 59%; Malamovida a Milano: risarciti i residenti, ma il rumore resta un problema. Distributore carburanti all’ex Mariotti. I residenti della Grancetta dicono noNon si ferma la vigilanza del Comitato di quartiere di Grancetta sulla futura realizzazione di un distributore di carburanti nell’area ex Mariotti, a ridosso del casello autostradale di Ancona Nord. ilrestodelcarlino.it In quartiere Veronetta per mostrarvi immagini di persone che si bucano in pieno giorno dove passa la gente. Il dramma, ci dicono alcuni residenti, è che non c'è soluzione. - facebook.com facebook Guerra in Medio Oriente: a Vicenza le basi USA Ederle e Del Din sono potenziali bersagli. I residenti della zona si mostrano tranquilli. Preoccupati si dicono invece i giovani, che temono che l’Italia possa entrare nel conflitto. x.com