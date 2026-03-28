I migliori orologi sulla griglia di partenza della Formula 1

La stagione di Formula 1 è partita con la gara di Melbourne, dove il pilota ha conquistato la vittoria. La gara si è svolta tra numerosi sorpassi e incidenti, con le auto che hanno attraversato il tracciato cittadino affrontando condizioni variabili. Tra gli aspetti più osservati, i cronografi indossati dai piloti e dai team durante l’evento, che sono stati analizzati per la loro precisione e funzionalità.

La Formula 1 ha iniziato la propria stagione con il piede giusto. Melbourne ha inaugurato il campionato nel suo consueto caos spettacolare, con George Russell che ha conquistato la prima vittoria dell’anno. E a Shanghai Kimi Antonelli ha vinto il suo primo Gran Premio, il primo dopo 20 anni per un pilota italiano. Si torna in pista a Suzuka, nel GP del Giappone, domenica 29 marzo alle 7 ora italiana. Mentre i colpi di scena in pista, senza contare le nuove regole, dominano le cronache, il paddock continua a rivelarsi uno dei luoghi più interessanti dello sport per osservare da vicino gli orologi più esclusivi. La maggior parte dei team è... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I migliori orologi sulla griglia di partenza della Formula 1 Articoli correlati Leggi anche: Formula 1, domani Gp Cina: orario, griglia di partenza e dove vederlo Leggi anche: Formula 1, gara Sprint e qualifiche Gp Cina: orari, griglia di partenza e dove vederle in tv Contenuti utili per approfondire I migliori orologi sulla griglia di... Argomenti discussi: I migliori orologi indossati dai piloti di Formula 1 quest'anno; Gli 8 migliori smart ring del 2026, gli anelli intelligenti che ti possono cambiare la vita. I 12 migliori orologi visti all'F1 75 Live, l'evento di presentazione della nuova stagione di Formula 1Gli orologi sono in festa, la Formula 1 è tornata! Nell'ultimo mese, Lewis Hamilton ha stuzzicato la fantasia dei fan con foto che lo ritraevano in completo Ferrari, ma l'F1 75 Live organizzata a ... gqitalia.it