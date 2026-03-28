Il 10 aprile 1970, un annuncio ufficiale comunicava la separazione dei Beatles, la band che aveva rivoluzionato la musica negli anni precedenti. Dopo mesi di indiscrezioni e smentite, uno dei membri principali ha confermato la fine del gruppo. Questa notizia ha segnato la fine di un’epoca, aprendo la strada a nuovi percorsi per ciascun artista coinvolto.

Il 10 aprile 1970 Paul McCartney, dopo mesi di voci e smentite, ha annunciato lo scioglimento della band più influente di sempre. Il suo primo album post Beatles? È uscito una settimana dopo. Nel giro di pochi mesi, entro la fine dell’anno, anche gli altri tre ex Fab Four lo avrebbero seguito. Oggi, le loro carriere individuali contano complessivamente, a seconda dei criteri, circa 85 dischi. Chiunque voglia avventurarsi in questo universo si trova davanti a una mole sterminata di brani, soprattutto se confrontata con la discografia della band, che comprende appena 12 album in studio. Eppure, è un passaggio rivelatore, capace di illuminare molte dinamiche: queste opere traboccano di frecciatine d’addio e oscillano tra l’eccellente, il disastroso e lo sconcertante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori album dei Beatles una volta usciti dal gruppo

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