I martedì del Cai 2026 | a Padova la prima parte della rassegna culturale del Club Alpino Italiano

A Padova prende il via la prima fase della rassegna culturale “I martedì del Cai” 2026, organizzata dalla sezione locale del Club Alpino Italiano. La serie di incontri si concentra sull’alpinismo, sulla conoscenza delle montagne italiane e sulla tutela dell’ambiente naturale. Le serate sono dedicate a approfondimenti e studi legati alle diverse manifestazioni della montagna e alle attività del club.

Il Cai, Club Alpino Italiano - Sezione Padova propone un nuovo ciclo delle consuete serate culturali dedicate all'alpinismo in ogni sua manifestazione, alla conoscenza e allo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e alla difesa del loro ambiente naturale.L'iniziativa è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “I martedì del Cai” 2026: a Padova la prima parte della rassegna culturale del Club Alpino Italiano Articoli correlati Sanremo: Mattarella, 'musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano'Roma, 13 feb (Adnkronos) - Quella del festival di Sanremo "è una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e un coinvolgimento... Sanremo: Mattarella, 'musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano' (2)(Adnkronos) - "Quello che fate è espressione della capacità artistica ma anche impegno e contributo alla vita culturale del nostro Paese, alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Club Alpino Italiano Temi più discussi: Musica sulle Apuane – 14° Edizione – Festival Culturale in Quota del Club Alpino Italiano CAI Massa - Club Alpino Italiano; Il CAI Eagle Team in visita alla sede C.A.M.P. a Premana; Acqua. Cittadini in campo per mappare le sorgenti; Ai I giovedì del Cai si parla del valore delle erbe spontanee. Incendio a Venaria: distrutta la storica sede del Club Alpino ItalianoUn devastante incendio ha segnato questa mattina, venerdì 27 dicembre 2024, uno dei luoghi simbolo di Venaria Reale. La sede del Club Alpino Italiano (Cai), situata in via Picco, a poche centinaia di ... giornalelavoce.it In San Micheletto un libro sui 150 anni del Club Alpino Italiano a LuccaMartedì (21 ottobre) alle 21 in San Micheletto il volume realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Martedì (21 ottobre) alle 21 al complesso di San Micheletto a ... luccaindiretta.it Struttura Operativa Sentieri e Cartografia – SOSEC La SOSEC è l’anima tecnica del Club Alpino Italiano che lavora dietro le quinte per dare forma, metodo e rigore alla rete di sentieri escursionistici e alla cartografia del CAI. Nato nel 2015 per dare contin - facebook.com facebook