I magistrati stanno portando avanti una riforma specifica, mentre all’interno della magistratura e della sinistra ci sono aspettative che il tema della giustizia venga messo da parte. In questo scenario, chi agisce in maniera irregolare rischia di pagare le conseguenze, lasciando dietro di sé solo frammenti. La discussione sul “dossier giustizia” continua ad essere al centro del dibattito politico e giudiziario.

Chi rompe non paga e lascia solo cocci. Ma chi dentro la magistratura e la sinistra spera che il "dossier giustizia" venga accantonato si sbaglia. "Serve un tavolo di confronto, al di là di ogni appartenenza", è l'appello del ministro della Difesa Guido Crosetto, dal cui ministero è partita l'indagine della Procura di Roma "su varie amministrazioni e società, tra cui quelle della Difesa. Ma è un'inchiesta vecchia nata da una nostra segnalazione", sottolinea al Giornale. Da vittima di dossieraggi del caso Striano a "sceriffo" a caccia di servitori dello Stato infedeli il passo è breve. Ma per avere giustizia e verità serve "un giudice (e un pm) che agiscano con terzietà ed imparzialità nello svolgimento del proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I magistrati si fanno la riforma su misura

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