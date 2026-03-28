Uno studio recente suggerisce che cucinare almeno una volta a settimana può contribuire a mantenere il cervello più giovane e a ridurre il rischio di demenza senile. Secondo le ricerche, dedicarsi alla preparazione di pasti fatti in casa aiuta a proteggere le funzioni cognitive dall’invecchiamento. I risultati indicano un legame tra l’atto di cucinare regolarmente e la salute cerebrale a lungo termine.

Cucinare regolarmente un pasto da zero protegge il cervello dall’invecchiamento e riduce drasticamente il rischio di demenza senile. Uno studio epidemiologico condotto in Giappone su quasi undicimila persone ha dimostrato che mettersi ai fornelli anche solo una volta alla settimana migliora le funzioni cognitive, con benefici che superano il 25% nelle donne e il 23% negli uomini. La ricerca, pubblicata sul prestigioso Journal of Epidemiology & Community Health, suggerisce che l’atto di preparare il cibo sia una vera e propria palestra per la mente, capace di contrastare il decadimento neurologico meglio di molti farmaci. Il dipartimento di salute pubblica dell’Istituto di Scienze di Tokyo ha analizzato per sei anni la vita di 10. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I fornelli sono il metodo migliore per rimanere giovani: cucina almeno una volta a settimana e te ne accorgerai

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