I fan italiani di Rosalía hanno avviato una petizione per chiedere il suo ritorno a Milano. Mercoledì sera, durante il concerto al Forum di Assago, la cantante catalana ha sospeso lo spettacolo a causa di un’intossicazione alimentare che l’ha colpita durante l’evento. La performance è stata interrotta prima della conclusione.

Mercoledì sera, i fan italiani di Rosalía hanno subito un duro colpo: la cantante catalana ha infatti dovuto sospendere il concerto in corso al al Forum di Assago, Milano, a causa di un’intossicazione alimentare. L’artista spagnola ha provato a stringere i denti e si è esibita per una quarantina di minuti ma, al termine del secondo atto e, dopo aver spiegato la situazione al pubblico, chiedendo più volte scusa, ha interrotto lo show. «Ho provato a fare questo concerto fin dall’inizio anche se stavo male. Ho una forte intossicazione alimentare e ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento estremamente male. Sto vomitando dietro le quinte e voglio davvero dare il miglior spettacolo possibile, ma sono praticamente a terra e sto facendo del mio meglio», ha ammesso, molto dispiaciuta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I fan italiani di Rosalía hanno lanciato una petizione per farla tornare a Milano

Articoli correlati

I Backstreet Boys hanno lanciato una petizione per esibirsi all’Half Time Show del Super Bowl 2027I Backstreet Boys hanno lanciato una petizione online, con la quale vorrebbero puntare a divenire protagonisti di un grande show, ovvero l’intervallo...

Leggi anche: Rosalia si sente male e ferma il concerto a Milano: “Vomito. Ho una intossicazione alimentare. Non ce la faccio. Scusatemi, vi amo”. Undicimila fan a bocca asciutta

Contenuti utili per approfondire I fan italiani di Rosal a hanno...

Discussioni sull' argomento Rosalìa sospende il concerto a Milano: Sto male, non posso continuare; Fan Action concerto Rosalìa a Milano, 25 marzo 2026 Unipol Forum; Chi è Rosalía e perché si parla solo del suo nuovo tour; Rosalía sta male e interrompe il concerto al Forum | Non mi era mai successo prima.

Concerto interrotto al Forum di Assago: paura per Rosalía Serata a metà per Rosalía, costretta a fermarsi dopo i primi due atti del live a Mediolanum Forum a causa di un improvviso malore. Visibilmente provata, l’artista si è rivolta al pubblico: “Mi sento male - facebook.com facebook

Se domani sera sarete al concerto di Rosi date un'occhiata qui Cc: @rosaliavt_it #Rosalía #LuxTour x.com