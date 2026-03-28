i cadaveri di una donna e di un neonato sono stati trovati in un laghetto artificiale

Due corpi sono stati rinvenuti in un laghetto artificiale in provincia di Rovigo: si tratta di una donna e di un neonato di circa un anno. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, ma ancora non sono state rese note le cause del decesso né eventuali dettagli sulle circostanze del ritrovamento. La scena è posta sotto sequestro dalla polizia.

I cadaveri di una donna e di un neonato, di circa un anno, sono stati trovati in un laghetto artificiale in provincia di Rovigo. I corpi sono stati già recuperati dai vigili del fuoco. L'identità delle vittime non è ancora nota. Nella zona è in arrivo un elicottero con a bordo il personale del nucleo sommozzatori, per effettuare ulteriori ricerche nello specchio d'acqua. Il ritrovamento è stato fatto in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in via Perarolo, una zona di campagna vicino alla statale 434 e alla zona industriale. 🔗 Leggi su Today.it

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I cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. x.com