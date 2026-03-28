HP ProStudio 4 G1i | AI Touch e produttività in uno
Un nuovo modello di computer viene presentato con funzionalità di intelligenza artificiale, schermo touch e strumenti pensati per migliorare la produttività. L’articolo include un avviso sulla presenza di link di affiliazione che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per l’acquirente.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Potere dell’AI: cosa fa davvero la NPU da 13 TOPS nel ProStudio 4?. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi moderni ha smesso di essere un semplice slogan di marketing per diventare una componente architetturale fondamentale. Nel caso dell’HP ProStudio 4 G1i, il cuore di questa innovazione risiede nella CPU Intel® equipaggiata con una Neural Processing Unit (NPU) capace di elaborare fino a 13 TOPS (Tera Operations Per Second). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Tastiera meccanica pieghevole trasforma il tuo telefono o tablet in uno strumento di produttivitàLa tastiera rk royal kludge f68 si presenta come una soluzione meccanica compatta 60% pensata per l’uso in mobilità.
HP OmniBook X Flip 16, il convertibile grande formato con superpoteri AI(Adnkronos) – L'HP OmniBook X Flip 16 si distingue nel panorama dei PC Copilot+ per una ricerca estetica che predilige la pulizia formale e la...