Houthi al fianco dell’Iran | rivendicati i primi attacchi missilistici contro Israele

Gli Houthi hanno rivendicato i primi attacchi missilistici contro Israele, segnando un cambio di postura rispetto a precedenti assenze di coinvolgimento diretto. Finora non avevano preso posizione pubblica, ma ora si sono uniti all'Iran, collaborando in operazioni di questo tipo. I lanci sono stati annunciati attraverso comunicati ufficiali e hanno causato danni a obiettivi non specificati.

Gli Houthi finora non avevano preso posizione ma adesso si sono coalizzati con l'Iran, collaborando agli attacchi missilistici e procedendo con la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb GliHouthi, fino a oggi rimasti in una posizione indecisa, sono entrati ufficialmente in azione al fianco dell’Iran, rivendicando i primi attacchi missilistici controIsraelee minacciando la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta. Una mossa che potrebbe infliggere un nuovo colpo alle rotte commerciali già messe in crisi dalblocco dello stretto di Hormuz. La decisione delle milizie yemenite arriva poche ore dopo l’attacco delle forze armate iraniane contro una base americana in Arabia Saudita, che ha provocato una ventina di feriti tra i soldati statunitensi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Houthi al fianco dell’Iran: rivendicati i primi attacchi missilistici contro Israele Articoli correlati “Attacchi missilistici dell'Iran calati del 90%”. Ma 100 droni al giorno colpiscono ancoraL'Iran sta prendendo di mira sistemi radar e di difesa aerea in diversi Paesi del Golfo Persico, tra cui Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania,... Iran, gli Houthi pronti a entrare in guerra: "È la battaglia dell'Islam contro la Grande Israele""Per quanto riguarda le opzioni militari, stiamo monitorando attentamente la situazione sul campo. Guerra in Medio Oriente, Iran attacca: pioggia di missili su Israele #lapresse Aggiornamenti e notizie su Houthi al fianco dell'Iran rivendicati... Temi più discussi: Missili contro Israele, gli Houthi entrano in guerra al fianco dell'Iran; Guerra Iran, la scelta degli Houthi: le ragioni della loro cautela; Iran, Houthi al fianco di Teheran: Pronti a intervenire contro il progetto Grande Israele; Yemen, gli Houthi minacciano navi USA nel Mar Rosso: Entriamo nel conflitto al fianco dell’Iran. Iran ultime notizie: gli Houthi lanciano 2 missili contro Israele e minacciano il blocco del Mar Rosso. Centcom: Arrivata la USS Tripoli con 3.500 marineI ribelli yemeniti sono entrati in guerra: Al fianco di Teheran. Chiusura dello stretto di Bab al-Mandab tra le opzioni. In fiamme l’aeroporto internazionale del Kuwait. Missili iraniani colpiscono ... quotidiano.net Gli Houthi dello Yemen entrano in guerra al fianco dell’Iran: missili contro IsraeleL'ingresso nel conflitto dei ribelli yemeniti allarga il fronte e mette a rischio il passaggio delle navi mercantili nello stretto di Bab al-Mandab, che controlla il traffico per il canale di Suez. quibrescia.it Gli Houthi minacciano rappresaglie sullo stretto che salda Oceano Indiano e Mar Rosso, con il rischio di allargara il conflitto sul continente - facebook.com facebook Gli Houthi attaccano Israele e minacciano la chiusura di Bab al-Mandab. Vance: «La guerra in Iran durerà ancora un po’» – La diretta x.com