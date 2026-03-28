Horizon Automotive accordi e strategie per una crescita sostenibile | gli obiettivi del piano triennale 2026-2028

Nel centro di Milano, una società specializzata in tecnologia e mobilità ha presentato il suo piano triennale per il periodo 2026-2028. La strategia include accordi e obiettivi specifici per favorire una crescita sostenibile. La società è stata fondata nel 2020 e ha annunciato le sue intenzioni per il prossimo futuro, anticipando le mosse principali del proprio sviluppo.

A casa Gessi, nel cuore di Milano, la Tech mobility company fondata nel 2020 da Luca Cantoni ha anticipato la strategia per il prossimo triennio. Dopo aver tracciato un bilancio degli ultimi mesi, caratterizzati anche dall'acquisizione da parte di Facile.it, l'azienda punta a una crescita della rete e del fatturato (superiore ai 21 milioni di euro nel 2025). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Horizon Automotive, accordi e strategie per una crescita sostenibile: gli obiettivi del piano triennale 2026-2028 Articoli correlati Horizon Automotive: "Piano al 2028 accelera crescita, sinergie con Facile.it, ecosistema dealer e case costruttrici"Horizon Automotive ha presentato il Piano industriale triennale 2026-2028 con un’ accelerazione del percorso di crescita. Horizon Automotive accelera: nuovo piano 2026-2028 e spinta sull’ecosistema con Facile.itHorizon Automotive entra in una nuova fase della propria evoluzione e lo fa con un piano industriale che punta chiaramente alla crescita strutturata. Altri aggiornamenti su Horizon Automotive Temi più discussi: Horizon Automotive, crescita evidente e nuovi accordi | FP - News - Auto; WinteRace Cortina 2026 fra classiche e supercar; BMW richiama quasi 180.000 vetture in Cina; Nokian Tyres: il centro prove di Ivalo compie 40 anni. Horizon Automotive, crescita lampante e nuovi accordiPer il triennio 2026-2028 Horizon entra in una fase di scale-up con obiettivi ambiziosi. E spicca l'accordo con Facile.it ... formulapassion.it Horizon Automotive accelera con Facile.it: nel piano al 2028 oltre 20 mila ordini e business di un miliardo per i dealerLa società di noleggio auto a lungo termine ha chiuso il 2025 con 10 mila ordini e 21 milioni di fatturato. Crescono le sinergie con Facile.it. Ecco gli obiettivi del nuovo piano triennale ... milanofinanza.it Horizon Automotive cresce al Sud: nuovo store a Reggio Calabria Prosegue il piano di sviluppo di Horizon Automotive, che rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura di un nuovo store a Reggio Calabria. Il progetto nasce dalla collaborazione con Cas - facebook.com facebook