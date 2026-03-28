Una donna di 31 anni è stata arrestata nel Tarantino dopo che i Carabinieri hanno trovato hashish nascosto in auto durante un controllo di routine. I militari hanno sequestrato la sostanza e proceduto all’arresto. Le operazioni rientrano in una serie di controlli sul territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei traffici di droga nella provincia.

Tarantini Time Quotidiano Proseguono i controlli sul territorio in provincia di Taranto da parte dei Carabinieri, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati, in particolare quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto nella mattinata del 27 marzo, i militari della Stazione Carabinieri di Palagiano hanno fermato una donna di 31 anni del posto. Durante le verifiche, l’atteggiamento della conducente ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo procedendo alla perquisizione del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti cinque panetti di hashish, accuratamente occultati, per un peso complessivo di circa 500 grammi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Hashish nascosto in auto, arrestata 31enne nel Tarantino

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