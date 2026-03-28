La Procura di Benevento ha aperto un’indagine dopo il ritrovamento di un pacco all’interno del carcere di Ariano Irpino, nel quale sono state trovate sostanze stupefacenti tra la carne destinata a un detenuto. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il pacco e avviato accertamenti per chiarire come siano entrate le sostanze all’interno del reparto detentivo. La vicenda riguarda hashish e cocaina nascosti tra alimenti destinati al detenuto.

Nel carcere del Tricolle, ad Ariano Irpino, un pacco destinato a un detenuto conteneva qualcosa di più dei pezzi di carne che avrebbero dovuto giustificarne il contenuto. Gli agenti della Polizia Penitenziaria, durante i controlli di routine, hanno aperto il contenitore di plastica e trovato otto involucri in cellophane. Sette contenevano hashish. Uno, cocaina — cinque grammi. In totale, 41 grammi di stupefacente nascosti tra la carne, pronti a entrare in carcere. A consegnare il pacco era stata una donna di cinquantotto anni, residente ad Avellino. Era la madre del detenuto. Il contenuto illecito è stato scoperto durante i controlli, impedendo che la droga arrivasse a destinazione nel carcere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Hashish e cocaina tra la carne nel carcere di Ariano: la Procura di Benevento apre un’indagine

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