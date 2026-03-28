Hasa, giovane promessa del calcio italiano, ha deciso di trasferirsi in Albania dopo aver iniziato la sua carriera nelle nazionali giovanili. Partecipò alla vittoria dell’Italia nell’Europeo Under 19 due anni fa, e in seguito, un cambio di club e alcune decisioni di mercato gli hanno impedito di mantenere il suo ruolo precedente. Dopo un anno complicato, ha trovato spazio in Serie B.

Se nell’impacciato primo tempo di Bergamo si ragionava dell’assenza di un giocatore tecnico capace di saltare l’uomo per andare a innescare le punte, beh, in prospettiva l’Italia ha perso uno del genere. Perché Luis Hasa ha scelto a 22 anni di lasciare l’azzurro per mettersi sul petto l’aquila dell’Albania, la patria dei genitori, per quanto lui sia nato a Sora (provincia di Frosinone) dove papà Arben e mamma Naiada si sono stabiliti nei primi anni Novanta. Una storia di famiglia simile a quella dei gemelli Shpendi, nati nelle Marche: Cristian, l’attaccante del Cesena, concluso (insieme al fratello Stiven) il biennio con l’U21 albanese era eleggibile per la nazionale maggiore italiana e probabilmente un po’ ci ha sperato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hasa ha scelto l'Albania. Storia di come l'Italia ha perso per strada un talento

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